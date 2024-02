Hutnik Kraków. Kibice na meczu z GKS Jastrzębie. Zobaczcie zdjęcia Tomasz Bochenek

Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie. To był pierwszy w 2024 roku mecz na Suchych Stawach, pierwszy mecz w teogorocznej części sezonu. Spragniona ligowych emocji publiczność dostała mecz z emocjonującą końcówką, w której piłkarze Hutnika doprowdzili do remisu (1:1). Nad stadionem, niestety, od czasu do czasu niosły się wulgarne teksty wymieniane między grupą dopingującą gospodarzy a kibicami z Jastrzębia.