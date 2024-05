Hutnik Kraków nie zagra w barażach o 1. ligę. Wielkie rozczarowanie na Suchych Stawach, ale nie dla Olimpii Grudziądz

Kolejnym sygnałem alarmowym był strzał Patryka Czarnowskiego sprzed pola karnego. Sygnał zlekceważony i minutę później niemal z tego samego miejsca uderzył wypożyczony zimą z Puszczy Niepołomice do Olimpii Kacper Cichoń. Piłka po odbiciu się od Daniela Hoyo-Kowalskiego zmyliła Frątczaka i wpadła do siatki.

By móc się liczyć w rozgrywce o baraże, Hutnik musiał zdobyć w sobotę punkty. Tymczasem pierwsza połowa okazała się wielce rozczarowująca. Rozpoczął ją i zakończył swoimi strzałami Szymon Krocz, a ukryta twarz w dłoniach Macieja Musiała po złym dośrodkowaniu Miłosza Drąga w 37. minucie była najlepszym komentarzem do jej przebiegu.

Hutnicy chcieli odpowiedzieć natychmiast, ale Kacper Górski był na posterunku, broniąc dwa strzały w środek bramki. Za chwilę Maciej Urbańczyk musiał posunąć się do interwencji karanej żółtą kartką, by przerwać kontrę gości.

Był jeszcze strzał głową Drąga po podaniu Jakuba Marcinkowskiego. Lewy defensor, który przechodzi do I-ligowego Bruk-Betu Nieciecza, w pożegnalnym meczu w barwach Hutnika rozegrał tylko 45 minut, bo trener Musiał w przerwie zastąpił go Michałem Głogowskim, przesuwając na lewą obronę Kielisia.

Drużyna z Grudziądza nie zaprzątała sobie głowy odświętną atmosferą na Suchych Stawach, gdzie stadion wypełnił się niemal do ostatniego miejsca. Krocz, ten sam, który tak chętnie strzelał w pierwszej połowie, doczekał się idealnej okazji po kornerze wykonywanym na dalszy słupek przez Ivana Tsiupę - futbolówkę zgrał głową do środka Cichoń, a tam po olbrzymim zamieszaniu napastnik Olimpii wykazał się największym sprytem.

Prowadzenie 2:1 dawało gościom utrzymanie, nic więc dziwnego, że grali z dużą determinacją. A hutnicy? Widać było, że oni też bardzo chcą uzyskać korzystny wynik, lecz to nie był ich dzień.

- Do końca liczyliśmy się w walce o baraże, a to ogromny progres w porównaniu do zeszłych rozgrywek. Poczyniliśmy z drużyną duży krok do przodu, cały klub się ciągle rozwija - skwitował żegnający się z Hutnikiem Jakub Marcinkowski.