Hutnik Kraków. Remis na Suchych Stawach z Polonią Bytom w ostatnim sprawdzianie przed inauguracją II ligi [ZDJĘCIA]

Szymon Szydełko: Wartościowy sprawdzian

- Był to wartościowy sprawdzian z dobrą drużyną, która chce awansować do drugiej ligi. W zimie wygraliśmy z nią 1:0. Wyciągniemy dużo ważnych wniosków z tego sparingu. Jestem z niego po części zadowolony, nie podobała mi się tylko nasza gra w ostatnich 20 minutach - powiedział po sobotnim meczu trener hutników Szymon Szydełko.

Spotkanie było zacięte, dostarczyło sporo emocji, toczyło się przy lekkiej przewadze gospodarzy. Zanim padły gole, obie drużyny mogły objąć prowadzenie; dla Hutnika okazje mieli m.in. Michał Kitliński i Tomasz Wojcinowicz.

Dominik Zawadzki przerwał niemoc

Strzelecką niemoc krakowian przerwał Dominik Zawadzki, który w 71 min popisał się ładnym ładnym strzałem, po którym piłka wpadła do siatki przy dalszym słupku. Goście doprowadzili do remisu 6 min później, kiedy to Marek Krotofil uzyskał swoją debiutancką bramkę dla Polonii.