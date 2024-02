Hutnik straci ważnego piłkarza. Podpisał kontrakt w wyższej lidze. U nas w regionie!

Marcinkowski to zdecydowanie jeden z najlepszych graczy młodego pokolenia w naszym regionie. Wychowanek Progresu Kraków, w Hutniku od 2018 roku. Lewy obrońca z tendencją do mocno ofensywnej gry - innymi słowy, jako lewoskrzydłowy też może występować. Dużo biegający, dynamiczny, jesienią 2023 zagrał we wszystkich meczach Hutnika w II lidze w podstawowym składzie. Ktoś powie - OK, w tym sezonie jest jeszcze młodzieżowcem. Ale on naprawdę bronił się formą, a nie PESEL-em rozpoczynającym się od 03.