Hutnik zaczyna działalność w Egipcie. Akademia piłkarska nad Nilem według wzorca z Nowej Huty!

Hutnik będzie organizował po swojemu akademię ekstraklasowego klubu w Egipcie. Gdyby taka informacja ukazała się 1 kwietnia, raczej nikt by w nią nie uwierzył.

Michał Wiącek: Podpisuję się pod tym. Myślę, że i dzisiaj sporo jest takich, którzy nie traktują naszego działania tak całkiem poważnie.

Ale sprawa jest jak najbardziej poważna.

Oczywiście. Gdyby tak nie było, sam nie brałbym w tym udziału i na pewno nie angażowałbym w nią swoich ludzi. To projekt pionierski, podobnego nikt jeszcze w Polsce nie zrobił.

No więc proszę zdradzić - jak doszło do nawiązania współpracy między Hutnikiem a klubem Ghazl El-Mahalla?

O konkursie organizowanym przez egipskie ministerstwo biznesu sektora publicznego dowiedział się Walid Kandel – pracujący u nas trener, Egipcjanin. Projekt ministra Heshama Tawfika zakłada stworzenie, jak to nazwano, firmy piłkarskiej - to coś jak u nas sportowa spółka akcyjna, tak to tłumaczę, transponując na polskie warunki. Projekt będzie oparty zarówno o miejscową, dużą fabrykę bawełny, jak i o ministerstwo, będzie dotowany z państwowych pieniędzy. No i Egipcjanie szukali kogoś, kto wprowadzi swoje rządy, swój sposób szkolenia, swój model gry, będzie edukował miejscowych trenerów. Kiedy Walid Kandel powiedział mi o tym, stwierdziłem, że spróbujemy wystartować w konkursie. Nic nas to przecież nie kosztuje.