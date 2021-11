I liga koszykarek. Pewna wygrana Politechniki Korony. Kłopoty były tylko momentami

Pierwsza kwarta była bardzo udana w wykonaniu krakowianek. Szybko uzyskały one wysoką przewagę, nie pozwalały rywalkom na zbyt wiele i prowadziły czternastoma punktami. Krótka przerwa sprawiła jednak, że coś zacięło się w grze zespołu Wojciecha Downar-Zapolskiego. Przyjezdne szybko zaczęły gonić i w połowie drugiej kwarty traciły już tylko cztery punkty do Politechniki Korony (23:19). Miejscowe koszykarki tylko momentami w tym fragmencie meczu potrafiły odzyskać równowagę, ale i tak, gdy schodziły na przerwę ich przewaga wynosiła już tylko trzy punkty (33:30).

Początek trzeciej kwarty był wyrównany. Tęcza nie tylko odrobiła straty, ale potrafiła nawet wyjść na prowadzenie 36:35. Trwało to jednak tylko moment, a w końcu ekipa Politechniki Korony wzięła się do solidnej pracy i przed decydującą kwartą prowadziła już dziewięcioma punktami. A ostatnia część toczyła się już zdecydowanie pod dyktando miejscowych. Tęcza przez ponad pięć minut nie zdobyła choćby jednego punktu! Miejscowe natomiast trafiały regularnie i to one cieszyły się ostatecznie z wysokiej wygranej.