I liga koszykarek. Wielkie emocje przy Reymonta! Koszykarki Wisły pozostają w grze o ekstraklasę

Drugą kwartę lepiej rozpoczęły wiślaczki. Szybko zdobyły sześć punktów. GTK potrzebował trzech minut tej części, żeby zdobyć pierwsze punkty. Za to od razu trzy po celnym rzucie Karoliny Ułan. „Trójka” siedziała zresztą tej zawodniczce i dzięki niej gdynianki wciąż pozostawały blisko Wisły. Krakowianki miały natomiast kilka okazji, prostych wydawało się do wykończenia, gdy mogły odskoczyć, ale marnowały te szanse. Gdynianki konsekwentnie grały natomiast swoje i na niespełna dwie minuty przed przerwą wyszły na prowadzenie 26:25 po celnym rzucie Julii Wysockiej. Wisła szybko odzyskała prowadzenie po „trójce” Martyny Jasiulewicz. Ostatecznie w połowie meczu krakowianki wciąż prowadziły jednym punktem - 28:27.

Początek trzeciej kwarty to znów nerwowa gra z obu stron, sporo błędów, niedokładności i pudło za pudłem. W ekipie GTK znów sygnał do trafiania dała Karolina Ułan. Znów „trójką”. Tym razem dała ona gdyniankom prowadzenie 31:29. W kolejnych minutach to prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Gra była bardzo wyrównana. W Wiśle przebudziła się Martyna Stasiuk, która trafiała spod kosza. Skutecznie rzuty wolne wykonywała z kolei Martyna Jasiulewicz. Przed decydującą kwartą prowadziły jednak dwoma punktami gdynianki.

W ostatniej, decydującej części mieliśmy niezwykle wyrównaną walkę. Kosz za kosz, akcja za akcję. Na cztery minuty przed końcem udało się Wiśle wreszcie odskoczyć na pięć punktów. Było to zasługą Martyny Jasiulewicz. Trafiła najpierw za dwa, następnie za trzy punkty i zrobiło się 55:50. Gdynianki nie rezygnowały jednak, wciąż pozostawały w grze. W końcówce więcej opanowania wykazały jednak krakowianki i to one wygrały całe spotkanie, przedłużając rywalizację do trzeciego meczu. Zostanie on rozegrany w sobotę w Gdyni.