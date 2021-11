I liga koszykarzy. AZS AGH Kraków nie zwalnia tempa. Piąta wygrana z rzędu!

Gospodarze zaczęli bardzo dobrze i w dwie minuty wyszli na prowadzenie 7:0. Czas wzięty przez trenera lublinian Przemysława Łuszczewskiego pozwolił im złapać nieco oddechu i przede wszystkim podjąć walkę z krakowską ekipą. Kilka razy Start zbliżał się na jeden punkt, ale przyjezdni nie potrafili postawić kropki nad „i”. Za to zespół AZS AGH, gdy tylko robiło się niebezpiecznie, potrafił odpowiedzieć choćby celnymi „trójkami”. M.in. dzięki temu po pierwszej kwarcie podopieczni Wojciecha Bychawskiego mieli pięć punktów więcej niż rywale.

Drugą kwartę Start rozpoczął od pierwszej celnej „trójki” w tym meczu. Trafił Norbert Ziółko, ale w kolejnych minutach punty zdobywali tylko krakowianie i po trzech minutach tej części gry ich przewaga wzrosła do ośmiu punktów (30:22). Tym razem gościom niewiele pomogło wzięcie czasu, bo grali nieskutecznie. Pudłowali zarówno z dystansu jak i spod kosza. A że z drugiej strony boiska dobrze dysponowany był m.in. Filip Pruefer, to krakowska ekipa jeszcze powiększyła dystans. W samej końcówce drugiej kwarty po akcji 2 plus 1 Kacpra Majki przewaga urosła do jedenastu punktów (47:36).