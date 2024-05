Incydent alkoholowy na imprezie Wieczystej. Trener Sławomir Peszko broni Jacka Góralskiego

Góralski po imprezie Wieczystej: Dobra ta woda niegazowana

Peszko o zachowaniu Góralskiego: Nie będzie nagan ani reprymendy

Klub nie wydał w tej sprawie żadnego oświadczenia. Wypowiedzi na ten temat w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" udzielił trener Peszko.

– Nie szukałbym tutaj drugiego dna. Była to zwykła celebracja awansu. Nie będzie żadnej nagany ani reprymendy, bo to był czas wolny zawodnika, a każdy może robić w swoim życiu, co chce - powiedział. Dodał: - Kiedy w ubiegłym roku po wygraniu Ligi Mistrzów wszędzie publikowane były filmiki, na których Jack Grealish pije alkohol, wszyscy się śmiali. A w Polsce, jak zrobi się coś takiego, to od razu jest nagonka.

A co zarzutem promowania niewłaściwych zachowań? Peszko przyznał, że upublicznianie nagrania niekoniecznie było właściwe, ale stoi murem za piłkarzem: - W Polsce jest wiele osób, które dają zły przykład młodzieży, a Jacek jednak swoją postawą na boisku niejednokrotnie udowodnił, że można brać z niego przykład.