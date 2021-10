Internetowa afera na AGH. W blogach, które robili studenci, wybiło szambo. Kto zawinił? (red.)

Wulgarne treści, do tego odnoszące się do dziekana - tym właśnie zyskali sobie rozgłos studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W mediach społecznościowych robią furorę screeny z Internetu, pokazujące, co pojawiło się w blogach, które mieli stworzyć - korzystając z domen internetowych uczelni. Rzeczniczka AGH zapytana o całą sytuację wyjaśnia, że przyczyną były błędy programistyczne, które zawierała strona stworzona przez jednego ze studentów.