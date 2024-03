Inwestycja Podłęże-Piekiełko zmienia cały region. Stalowy most w Mszanie Dolnej zdemontowany Klaudia Kulak

Modernizacja linii kolejowej „Podłęże-Piekiełko” to obok budowy „Sądeczanki” jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie.Po jej zakończeniu, czas przejazdu między Krakowem a Nowym Sączem skróci się do ok. godziny. Przyczyni się też do rozwoju kolei w regionie, a co za tym idzie wzrostu znaczenia tego środka transportu. Zmienia również obraz Sądecczyzny. W Mszanie Dolnej nie ma już stalowego mostu kolejowego nad Rabą. Ciężki sprzęt przeniósł przęsła na brzeg. Ich elementy będą wkomponowane w konstrukcję nowej przeprawy.