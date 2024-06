IV LIGA PIŁKARSKA. Niwa Nowa Wieś podzieliła się punktami z Popradem Muszyna. Obustronny niedosyt. ZDJĘCIA

W przerwie szkoleniowiec Niwy dokonał dwóch zmian. To właśnie na początku drugiej części aktywny był wprowadzony Jan Garlacz . Po jego uderzeniu futbolówka poszybowała tuż nad poprzeczkę (50 min).

Goście szybko wyrównali. Po rzucie rożnym piłkę do siatki wepchnął Arkadiusz Zawiślan.

- Poprad jest dla mnie chyba szczęśliwą drużyną. Jesienią na wyjeździe strzeliłem swoją pierwszą czwartoligową bramkę, a teraz drugą. Jeśli w futbolu mówi się, że jakaś drużyna komuś „leży”, to mogę tak powiedzieć o Muszynie – powiedział po meczu z uśmiechem Alessandro Ferreri.

Jednak to gościom, wciąż niepewnym swojego bytu, zależało na pełnej puli. Owszem, okazji bramkowych im nie brakowało, ale ze skutecznością było już na bakier. Rusałn Skydan, wpadając z lewej strony w pole karne, uderzył minimalnie obok dalszego „okienka” (51 min). Później nad poprzeczkę uderzył Roman Hutyria (55 min), a po akcji oskrzydlające, z 7 metrów nad poprzeczkę główkował Łukasz Ziemniak. To było z cyklu nie do wiary, jak dla przyjezdnych gole mogły nie wpaść.

Goście, choć w ostatnim kwadransie grali w osłabieniu, nie zamierzali się bronić. Z kolei gospodarze kontrowali. Po jednym z takich wypadów w wykonaniu Jana Garlacza, Kacprowi Szmidtowi zabrakło niewiele, by wpakować piłkę do siatki (78 min).

Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. Po faulu na Bartłomieju Dudzicu miejscowi otrzymali karnego, którego pewnie na gola zamienił Michał Matejko.

Jerzy Zaborski

To nie był jednak koniec emocji. Goście rzucili wszystko na jedną szalę. W ostatniej minucie doliczonego czasu wywalczyli rzut wolny, z boku pola karnego, dwa metry od linii końcowej boiska. Piłka została wycofana na 16 metr, a mający dużo czasu i swobody Hubert Przybicień oddał plasowany strzał. Piłka odbiła się jeszcze od nóg zawodników kotłujących się przed Adrianem Drewnianym i wpadła do siatki.