"Jagiellonki" niespodziewanie przegrały z tarnowiankami w meczu piłkarskiej ekstraligi [ZDJĘCIA]

Faworyzowane „Jagiellonki" wciąż nie potrafią odnieść zwycięstwa występując w roli gospodyń. W sobotę doznały drugiej porażki w Krakowie (dwa inne mecze u siebie zremisowały). Tymczasem tarnowianki po raz pierwszy w tym sezonie zdobyły komplet punktów na boisku rywalek (wcześniej zaliczyły trzy porażki).

Prowadzenie dla Tarnovii w 20 min uzyskała Katarzyna Białoszewska, wykańczając bardzo ładną akcję swojego zespołu i pokonując z kilku metrów reprezentacyjną bramkarkę Karolinę Klabis. To jej czwarty gol w bieżących rozgrywkach, jest ona najskuteczniejszą zawodniczka w swojej drużynie. Krakowianki próbowały odrobić straty, długo jednak brakowało im wykończenia ofensywnych akcji.

Po zmianie stron obie drużyny dążyły do zmiany wyniku. Jako pierwszej udało się to Tarnovii. W 83 min do siatki trafiła Gabriela Gębica, wykorzystując centrę z rzutu wolnego. Miejscowe zmniejszyły rozmiary porażki tuż przed zakończeniem spotkania po dośrodkowaniu spod bocznej linii i celnej "główce" Natalii Sitarz (po interwencji bramkarki Tarnovii Magdaleny Syrek piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki).