Jajko w wielkanocnych tradycjach na całym świecie. Wszystko, co trzeba wiedzieć o symbolu nadchodzących świąt

Malowanie jaj na Wielkanoc, czyli pisanki, kraszanki i drapanki

W Polsce z okazji Wielkiej Nocy jajka pojawiają się przede wszystkim pod postacią pisanek wkładanych do koszyków zabieranych do święcenia lub wykorzystywanych do dekoracji stołu i domu. Zostały wspomniane już w średniowiecznej „Kronice Wincentego Kadłubka”, ale najstarsze zdobienia pochodzą sprzed 60 tysięcy lat i odkryto je w Afryce Południowej na jajach strusia.

Przygotowywanie pięknych, wielobarwnie i misternie zdobionych jaj stanowi popularny element sztuki ludowej na całym świecie.

Pisanki dzieli się je na kilka rodzajów w zależności od rodzaju zdobienia.