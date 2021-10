Jak zrobić pyszną, domową pasztetową [PRZEPIS]

Domowa pasztetowa - przepis. Janusz Fic jest szefem kuchni w podkrakowskim Dworze Sieraków. Restauracja ma rekomendację od stowarzyszenia Slow Food Polska. To gwarancja, że w lokalu podawane są potrawy z produktów sezonowych, regionalnych i świeżych. Domową pasztetową możemy przygotować w osłonkach lub słoikach.

Składniki

2,40 kg podgardla

1 kg boczku

1 kg wątroby wieprzowej

0,5 kg słoniny

15 dag bułki tartej

40 dag cebuli

1 łyżka oleju

woda

sól, pieprz, suszony lubczyk - do smaku

jelita wieprzowe lub osłonki do faszerowania, ewentualnie słoiki

Wykonanie

Podgardle, boczek, słoninę pokroić w kostkę. Rozgrzać garnek z grubym dnem. Do rozgrzanego garnka włożyć pokrojone mięso. Dodać pokrojoną cebulę. Całość przesmażyć około 5 min. Dodać przyprawy. Zalać 1/2 szklanki wody. Garnek przykryć i wstawić do rozgrzanego do 160 stopni piekarnika na około 60 minut. Wątrobę przesmażamy na łyżce oleju. Mięso wyjąć z piekarnika. Wystudzić. Po wystudzeniu mięso i wątrobę zemleć w maszynce o cienkim sitku. Dodać bułkę tartą, doprawić do smaku solą, pieprzem i lubczykiem. Wymieszać.