Janusz Kurtyka będzie miał swoje rondo w Krakowie? Radny Adam Kalita: "Najwyższa pora, by został upamiętniony"

NOWE Krynica-Zdrój. Tłumy kuracjuszy, turystów i mieszkańców szukają ochłody. Park Dukieta z leżakami i fontanną oblegany [ZDJĘCIA]

Życie po pandemii koronawirusa na dobre wróciło do normalności. To już kolejny weekend, w który Krynica-Zdrój przeżywa oblężenie. Tropikalne upały nie wystraszyły turystów oraz mieszkańców. Tłumy spacerowiczów wypoczywało w Parku Dukieta, gdzie do dyspozycji mieli leżaki oraz fontannę. Sezon letni rozpoczął się na dobre, ostatnie tygodnie pokazały, że turyści chętnie spędzają czas w najbardziej popularnym miasteczku uzdrowiskowym w Małopolsce.