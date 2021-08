Jesień w teatrze. Co zobaczymy na krakowskich scenach na otwarcie sezonu

W pierwszy weekend września Teatr Łaźnia Nowa zainauguruje sezon spektaklem „Śnieg” w reżyserii Bartosza Szydłowskiego - pierwszą polską adaptacją powieści Orhana Pamuka z 2002 roku. - Małe prowincjonalne miasteczko Kars jest zwierciadlanym odbiciem polskiego pejzażu. Potrzeba wolności ściera się w nim z autorytarną wizją świata, fanatyzmem religijnym i zwykłym życiem, które pogrąża się w niespełnieniu, topniejąc jak płatek śniegu na dłoni. Gdzie może przetrwać to, co jest dla nas najważniejsze – to kim jesteśmy, to o czym marzymy? - mówi o spektaklu reżyser. „Śnieg” 3, 4 i 5 września.

Trzema premierowymi przedstawieniami rozpocznie sezon Teatru STU. Lem i Lipska oraz ich korespondencja złożą się na intymną opowieść o niezwykłej przyjaźni dwóch wybitnych osobowości literackich. „L do L” z Beatą Rybotycką i Olafem Lubaszenko otworzy sezon 10 września. "Kiedy sobie znowu umierała" - komedia nie całkiem romantyczna i "Trzy siostry" - teatralne arcydzieło w doborowej obsadzie i wysmakowanej wizualnie inscenizacji to spektakle, które publiczność zobaczy po raz pierwszy w najbliższych tygodniach.