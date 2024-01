Jest kolejny kandydat na burmistrza Nowego Targu. To radca prawny Maciej Tokarz

Oficjalnie kampania wyborcza przed tegorocznym wyborami samorządowymi jeszcze nie ruszyła. Data wyborów nie została jeszcze ogłoszona, choć zakłada się, że odbędą się one w kwietniu 2024 roku. Mimo to wyścig wyborczy już się zaczął. W Nowym Targu jest już dwóch kandydatów. Jako pierwszy, już w czerwcu 2023 roku, ogłosił to Stanisław Kułach – przedsiębiorca z Nowego Targu. Teraz doszło drugie nazwisko – kandydat, który wydaje się mieć mocniejsze zaplecze społeczne.

To Maciej Tokarz, prawnik z Nowego Targu, który uzyskał poparcie Stowarzyszenia „Nowy Targ dla Mieszkańców”. Kandydat został zaprezentowany na konferencji prasowej stowarzyszenia. - Program wyborczy kandydata powstanie w oparciu o głosy mieszkańców, którzy zostali poproszeni o udział w ankiecie na temat wizji i kierunków rozwoju miasta w latach 2024-2029 – informuje Stowarzyszenie.

Jan Sięka, prezes Stowarzyszenia, rekomendując Macieja Tokarza na stanowisko nowego burmistrza Nowego Targu, zaznacza, że jest on doświadczonym, uczciwym i sprawdzonym samorządowcem.