Pierwsze wagoniki przyjechały na Żar z Gubałówki

Jest to również miejsce, które przyciąga miłośników górskich wędrówek. Stąd zaczynają się popularne szlaki turystyczne, m.in. na Kiczerę.

Takich jest tutaj dużo. W zimie są to oczywiście narty. W tym roku sezon narciarski ze względu na warunki atmosferyczne już się skończył, ale na Żarze nie ma pustki. Tak więc zaczął się sezon rowerowy. Miłośnicy zjazdów mają do wyboru kilka trasa o różnym stopniu trudności.

Piękna panorama Beskidów i doliny Soły

Z góry, która nie poraża wysokością, bo liczy 761 m n.p.m., roztaczają się piękne widoki. Można zobaczyć panoramę Beskidów i dolinę Soły.

Ze szczytu (761 m n.p.m.) można zobaczyć panoramę Beskidów i dolinę Soły

Żar i okolice to dobre miejsce także na piesze wędrówki

Zachodnie stoki opadają do Jeziora Międzybrodzkiego, południowo-wschodnie do doliny potoku Isepnica, północne z kolei do doliny Małej Puszczy, a w kierunku północno-wschodnim biegnie w stronę wzniesień Kocierzy.