Jutrzenka Giebułtów - Podhale Nowy Targ. Emocje w końcówce III-ligowych derbów Małopolski ZDJĘCIA

Na stadionie Prądniczanki w Krakowie zmierzyły się ekipy, które w przyszłym sezonie się nie spotkają - zespół z Giebułtowa jest przedostatni w tabeli, ma kilkanaście punktów straty do bezpiecznej strefy, no i wiadomo, co go czeka. Dla nowotarżan to też nie jest wybitnie emocjonujący czas: po tym meczu umocniło się wprawdzie na 3. miejscu w tabeli, ale stratę do prowadzącej Wisły Puławy też ma kilkunastopunktową. A awans wywalczy tylko jeden zespół.

Jutrzenkę goście ukłuli pierwszy raz w 13 min. Surmiak zagrał z boku do P. Serafina, a ten z kilkunastu metrów pokonał Maciejowskiego. Kwadrans później było już 0:2: po centrze Dynarka niefortunnie kopnął piłkę Kozicki, no i pokonał własnego bramkarza.

Po przerwie nowotarżanie mieli kilka szans, by podwyższyć wynik. M.in. w 62 min z wolejem Dynarka pod poprzeczkę poradził sobie Maciejowski, którego potem dwa razy podchodził z prawej strony Tonia. Za pierwszym razem strzelił nad cel (72 min), za drugim górą był golkiper (76). Jutrzenka rzadko zagrażała Podhalu, w 70 min coś zdziałać mógł Ceglarz, ale z jego uderzeniem z kilkunastu metrów poradził sobie Matoga.