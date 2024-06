Juvenia Kraków kończy sezon bez medalu. Zawód w ekipie "Smoków"

Pierwsza połowa była mimo to bardzo wyrównana. Pogoń przeważała, ale obrona krakowian funkcjonowała bez zarzutu i goście nie zdobywali terenu. Podobnie było jednak w drugim kierunku. Kilka zrywów Juvenii, w tym rajd Michała Jurczyńskiego, który w spotkaniu zapracował na tytuł zawodnika meczu, nie przyniosły zdobyczy punktowej. Wówczas pierwsze skrzypce musieli odgrywać kopacze. Daniel Gdula wykorzystał dwa rzuty karne, a Riaan van Zyl jeden i dzięki temu do przerwy goście prowadzili 6:3.

To był mecz o wszystko. Zwycięzca otrzymywał puchar i brązowe medale, przegrany kończył sezon na czwartej pozycji z pustymi rękami. Juvenia Kraków miała w tym spotkaniu atut własnego boiska, ale jednocześnie za sobą rozczarowującą rundę wiosenną. Awenta Pogoń Siedlce z kolei w drugiej części sezonu szła od zwycięstwa do zwycięstwa. Zespół o szerokiej kadrze, z 11 reprezentantami kraju w składzie przyjechał więc pod Wawel w roli faworytów.

Nic bardziej mylnego. Po rzucie karnym, Riaan van Zyl nie posłał piłki na aut. Martin Mangogo wyprowadził kontrę z głębi pola, a potem sam wykończył błyskawiczną akcję swojego zespołu. Zamiast odrabiania strat w przewadze, "Smoki" straciły cenne przyłożenie i to zupełnie podcięło im skrzydła. Gdy dodatkowo Daniel Gdula dorzucił rzut karny, a do końca zostało niespełna dziesięć minut, sytuacja dla gospodarzy wydała się beznadziejna. Wtedy też Maciej Dorywalski nie utrzymał nerwów na wodzy i w wyniku przepychanki zobaczył czerwoną kartkę, co sprawiło, że Juvenia straciła atut przewagi liczebnej.

Tymczasem Pogoń konsekwentnie dążyła do zwycięstwa i przypieczętowała je, kiedy w ostatnie akcji meczu na pole punktowe wpadł Witalij Kramarenko, a wynik z podstawki ustalił Daniel Gdula.

- Patrząc na założenia zrobione przed sezonem, wykonaliśmy plan. Mieliśmy zająć miejsce w pierwszej czwórce i walczyć o medale. Zorganizowaliśmy mecz o trzecie miejsce i wszyscy powinniśmy być z siebie dumni. Gratuluję moim zawodnikom postawy, bo mało zespołów wygrywało w tym roku z Juvenią. Natomiast jest też to na pewno rozczarowanie. Zawsze się liczy na medale, ale zebraliśmy bardzo cenne doświadczenie, które zaprocentuje. To nie jest jeszcze zespół gotowy do gry o złote medale. My go cały czas budujemy i wierzę, że w kolejnych latach będziemy takie finały wygrywali – podsumował cały sezon trener Konrad Jarosz.

Juvenia Kraków – Awenta Pogoń Siedlce 10:30 (3:6)

Punkty: Van Zyl 5, Polakiewicz 5 - Gdula 15, Mangogo 5, Halaifonua 5, Kramarenko 5.

Juvenia: Beukes, Głowacki (57 Matsiuk), Vorster (22 Siemaszko), Drgahoender, Van Wyk (77 Wiertek), Jaworczuk (64 Dorywalski), Morus, Mouton, Van Zyl, Lavtakov, Lewicki, Polakiewicz, Jurczyński, Różycki, Sakwa (70 Gołębiowski).