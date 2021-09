Kamienica polskiego Edisona z Tarnowa definitywnie w rękach miasta. Sąd Najwyższy oddalił kasację spadkobierców [ZDJĘCIA]

Kamienica przy ul. Sowińskiego 11 znajduje się w kiepskim stanie

Kamienica przy ul. Sowińskiego 11 w Tarnowie ma wyjątkowe znaczenia dla miasta. To właśnie w Willi Świtezianka, bo taką nosi nazwę, w latach 1907-1914 mieszkał i pracował wybitny wynalazca Jan Szczepanik. Jej ostatnim właścicielem przed wojną był Chaim Schneps.

Od 2003 roku trwała batalia sądowa między miastem, a mieszkającym w Izraelu spadkobiercą byłego właściciela o prawo własności do budynku. W wyniku różnych rozstrzygnięć sądu kamienica kilka razy zmieniała właściciela. W 2019 roku Sąd Okręgowy w Tarnowie stwierdził, że Skarb Państwa nabył willę w drodze zasiedzenia. To jednak nie kończyło sporu, ponieważ adwokat spadkobiercy wniósł kasacje do Sądu Najwyższego. W ubiegłym tygodniu skarga kasacyjna została oddalona, a to oznacza, że kamienica prawomocnie znalazła się w rękach miasta.