Kandydaci do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 10) w Eurowyborach. Sprawdź, kto jest na liście

Znamy nazwiska kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego okręg nr 10. Ostateczne listy zarejestrowane przez wszystkie komitety wyborcze zostały oficjalnie opublikowane. Te osoby 9 czerwca powalczą o mandat. Zobacz, na kogo możesz oddać głos w nadchodzących wyborach. Poniżej publikujemy listy z Twojego regionu.

Ilu posłów jest wybieranych do Parlamentu Europejskiego?

Do tej pory wybierano 705 posłów do PE. W wyborach 2024 r. liczba posłów została zwiększona do 720. Po dwa dodatkowe mandaty otrzymała Francja, Hiszpania i Holandia. Po jednym dodatkowym mandacie przyznano Austrii, Danii, Belgii, Polsce, Finlandii, Słowacji, Irlandii, Słowenii oraz Łotwie.

Kandydaci na posła do Parlamentu Europejskiego z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego okręg nr 10

Kodeks wyborczy określa, iż komitet wyborczy w każdym okręgu może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Minimalna liczba kandydatów na liście to 5, zaś maksymalna to 10. Kandydat na posła może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i z jednej listy. W okręgu nr 10 w wyborach startuje 80 kandydatów. Jego zasięg to: województwo małopolskie i województwo świętokrzyskie.

Zapoznaj się z listami kandydatów. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: Adam Sebastian JARUBAS: pozycja 1 Piotr Tadeusz GÓRNIKIEWICZ: pozycja 2 Urszula Teresa NOWOGÓRSKA: pozycja 3 Monika Elżbieta MOTYCZYŃSKA: pozycja 4 Ireneusz Jacek RAŚ: pozycja 5 Rafał Marcin KASPRZYK: pozycja 6 Jolanta Dorota TYJAS: pozycja 7 Piotr STOLECKI: pozycja 8 Stella Józefa DĄBROŚ: pozycja 9 Krzysztof Jan KLĘCZAR: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: Konrad Szczepan BERKOWICZ: pozycja 1 Grzegorz Michał BRAUN: pozycja 2 Nadzieja JASKÓŁKA: pozycja 3 Artur Marian KONARSKI: pozycja 4 Jasna Gabriela IWAN: pozycja 5 Aleksandra Urszula DRWAL: pozycja 6 Ewa Krystyna NOWOWIEJSKA: pozycja 7 Konrad Krzysztof KRAJEWSKI: pozycja 8 Marcin Piotr STRZELEC: pozycja 9 Jagoda DZIADOSZ: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: Stanisław SKUZA: pozycja 1 Elżbieta Paula NOWAKOWSKA: pozycja 2 Mateusz Andrzej WICHE: pozycja 3 Beata KALISZ: pozycja 4 Samuela TORKOWSKA: pozycja 5 Dariusz Krzysztof GOCAŁ: pozycja 6 Natalia Izabela SIEŃKO: pozycja 7 Marcin Grzegorz WOCH: pozycja 8 Marcin Rafał BUGAJSKI: pozycja 9 Magdalena PETERSON: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY POLEXIT: Stanisław Józef ŻÓŁTEK: pozycja 1 Adam Wiesław HAREŃCZYK: pozycja 2 Anna Małgorzata SAJDAK: pozycja 3 Klaudia Dorota ŚLUSARCZYK: pozycja 4 Czesław BIGAJ: pozycja 5 Angelika Natalia ZIĘBA: pozycja 6 Oskar Wojciech ŚMIŁEK: pozycja 7 Iwona Marzena MĘDREK: pozycja 8 Jarosław Kazimierz SZATAN: pozycja 9

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: Bartłomiej Henryk SIENKIEWICZ: pozycja 1 Małgorzata Beata WILK-GRZYWNA: pozycja 2 Jagna Kinga MARCZUŁAJTIS-WALCZAK: pozycja 3 Sylwia Kinga SALWIŃSKA: pozycja 4 Małgorzata Katarzyna MĘKAL: pozycja 5 Magdalena MAJKA: pozycja 6 Wojciech Mieczysław ZWIERZCHOWSKI: pozycja 7 Artur Stanisław KOZIOŁ: pozycja 8 Jacek Paweł WITKA: pozycja 9 Marek Jan SOWA: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA: Andrzej Jan SZEJNA: pozycja 1 Dorota Anna KOLARSKA: pozycja 2 Joanna Olszyna LIPIŃSKA-PIEKARSKA: pozycja 3 Dominik Piotr ŻAK: pozycja 4 Alina Maria ANIOŁ: pozycja 5 Paweł Bernard KOBIELUSZ: pozycja 6 Joanna Ewa HAŃDEREK: pozycja 7 Robert Łukasz KUKLA: pozycja 8 Daniel TUCHOWSKI: pozycja 9 Magdalena DROPEK: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: Beata Maria SZYDŁO: pozycja 1 Arkadiusz MULARCZYK: pozycja 2 Dominik TARCZYŃSKI: pozycja 3 Anna Maria KRUPKA: pozycja 4 Michał Marek WÓJCIK: pozycja 5 Wojciech SKRUCH: pozycja 6 Urszula Beata RUSECKA: pozycja 7 Jacek Władysław WŁOSOWICZ: pozycja 8 Małgorzata TLAŁKA-DŁUGOSZ: pozycja 9 Marek PĘK: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ: Andrzej Jan KASELA: pozycja 1 Dariusz Zbigniew KLICH: pozycja 2 Fabiola Katarzyna BILECKA: pozycja 3 Renata Janina KURLETO: pozycja 4 Aneta STANKIEWICZ: pozycja 5 Mieszko Maria JANAS: pozycja 6 Maria Dorota MIKOŁAJEK: pozycja 7 Zbigniew Józef BURZYŃSKI: pozycja 8

KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: Marcin JAGODZIŃSKI: pozycja 1 Monika Ewa JAGODZIŃSKA: pozycja 2 Roksana Magdalena BŁACHUCKA: pozycja 3



Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Może Cię zainteresować Wybory prezydenckie 2020: Co to jest exit poll i late poll?

Wybór posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego – ogólne zasady

Każdy z krajów Unii Europejskiej może zadecydować o formie przeprowadzanych wyborów, ale musi zagwarantować tajność głosowania i równość płci. Liczba mandatów zależy od liczby ludności danych państw członkowskich. We wszystkich państwach członkowskich jest stosowany proporcjonalny system wyborczy, czyli liczba głosów zebranych przez poszczególne partie decyduje o podziale mandatów. Wybory do PE w Polsce są bezpośrednie i proporcjonalne, czyli kandydat, który dostanie największą liczbę głosów z danej listy wyborczej posiada pierwszeństwo w ostatecznym podziale mandatów.

Kandydatów na posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego może zgłaszać komitet wyborczy partii politycznych, koalicyjny komitet wyborczy i komitet wyborczy wyborców. Kandydować można tylko w jednym okręgu i z jednej listy. Do Parlamentu Europejskiego może kandydować osoba, która skończyła 21 lat, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego i od minimum 5 lat stale zamieszkuje w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej.

Kadencja Parlamentu Europejskiego

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat. Europosłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich, które odbywają się w wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ile zarabiają europosłowie?

Statut posła do Parlamentu Europejskiego gwarantuje równość co do wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez europarlamentarzystów. Obecnie miesięczne wynagrodzenie europosła wynosi 10 075,18 euro brutto. Wypłacane jest z budżetu Parlamentu i podlega opodatkowaniu, a także odprowadzana jest od niego składka ubezpieczeniowa. Finalnie wynagrodzenie posła Parlamentu Europejskiego wynosi 7853,89 euro na rękę.

Niektóre państwa UE stosują dodatkowo podatek krajowy od tej kwoty. Wysokość wynagrodzenia została ustalona jako 38,5 % podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Europosłowie otrzymują także dietę w wysokości 4950 euro miesięcznie. Są to środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biura poselskiego, kupnem i eksploatacją sprzętu oraz opłat za rachunki telefoniczne i przesyłki pocztowe.

Jakie zadania pełni Parlament Europejski?

Parlament Europejski, będący jednym z organów Unii Europejskiej, ma szereg zadań i kompetencji. Oto niektóre z nich: Parlament Europejski wspólnie z Radą Unii Europejskiej stanowi prawo Unii Europejskiej. Współdecyduje w wielu obszarach polityki UE, takich jak handel, środowisko, prawa konsumentów, czy wolność przepływu osób.

PE ma uprawnienia do współdecydowania w kwestiach budżetowych UE. Razem z Radą Europejską uchwala budżet roczny UE.

Parlament Europejski kontroluje inne instytucje UE, w tym Komisję Europejską. Ma prawo m.in. wybierać przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Instytucja reprezentuje ponad 440 milionów obywateli UE, dlatego ma również rolę w prowadzeniu dialogu z nimi oraz reprezentowania ich interesów w procesie decyzyjnym UE.

Parlament Europejski zapewnia demokratyczną kontrolę nad instytucjami UE poprzez przeprowadzanie debat, głosowania oraz udzielanie zgody na różnego rodzaju umowy i porozumienia międzynarodowe.

PE aktywnie działa na rzecz promocji praw człowieka zarówno w UE, jak i na świecie. Wspiera demokrację, wolność słowa oraz prawa człowieka poprzez różne inicjatywy i działania.

Te zadania i kompetencje sprawiają, że Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej oraz w reprezentowaniu obywateli UE. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Wideo Potężne ulewy i gradobicia. Strażacy walczyli żywiołem