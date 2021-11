Kapitan Garbarni Donatas Nakrosius: Pokazaliśmy, że jesteśmy lepszą drużyną niż Wieczysta Tomasz Bochenek

- Wiedzieliśmy, że jak będziemy grać na swoim poziomie, to mecz tak może wyglądać - stwierdził po efektownym 5:0 w 1/16 finału Pucharu Polski kapitan Garbarni Kraków Donatas Nakrosius. 30-letni obrońca dodał: - Na dzień dzisiejszy gramy w wyższej lidze, co tydzień spotykamy się z rywalami z wyższego poziomu niż piłkarze Wieczystej. A oni może nie spodziewali się takiej naszej gry, bo co tydzień takiej nie mają.