Kapitan pożegnał Bruk-Bet Termalicę. Przeniósł się do ekstraklasy

Po 4,5 roku gry dla „Słoni” z klubem z Niecieczy pożegnał się Tomasz Loska. Ten bramkarz, który do Bruk-Betu Termaliki trafił z Górnika Zabrze, wyrobił sobie w Niecieczy bardzo mocną pozycję. Na tyle, że został kapitanem drużyny. W ekipie „Słoni” Tomasz Loska rozegrał 128 meczów, w których aż 45 razy zachowywał czyste konto. 22 z tych meczów miały miejsce w ekstraklasie, 99 w I lidze, 3 w barażach o ekstraklasę oraz 4 w Pucharze Polski. Największym sukcesem Loski w okresie gry w Bruk-Becie Termalice był awans do ekstraklasy w 2021 roku. Ostatni raz ten bramkarz zagrał w barwach Bruk-Betu Termaliki w meczu z Wisłą Kraków w ostatniej kolejce minionego sezonu I ligi. I znów zachował czyste konto...

Kto jeszcze może pożegnać się z Bruk-Betem Termalicą w letnim oknie transferowym? Nic nie jest przesądzone, choć jest zainteresowanie czołowymi zawodnikami „Słoni”. Wiktorem Biedrzyckim interesuje się m.in. Widzew Łódź. Niewiadomą jest też będzie przyszłość Adama Radwańskiego. Jednego z najlepszych piłkarzy nie tylko drużyny z Niecieczy, ale w ogóle I ligi. To zawodnik o umiejętnościach na ekstraklasę i trudno się dziwić, że klubu z tej klasy rozgrywkowej się nim interesują. W Niecieczy chcieliby jednak Radwańskiego zatrzymać i wokół niego budować zespół, który pod wodzą trenera Marcina Brosza ma się włączyć w walkę o ekstraklasę w kolejnych rozgrywkach.

Pomóc ma w tym również Jakub Marcinkowski, 20-letni utalentowany lewy obrońca, który kilka minionych sezonów spędził w Hutniku Kraków. W minionych rozgrywkach Marcinkowski rozegrał w barwach drużyny z Suchych Stawów 31 meczów, strzelił jednego gola, zaliczył pięć asyst. Do ekipy „Słoni” przymierzany jest też inny młody obrońca Wiktor Matyjewicz. Wychowanek Unii Tarnów w 2022 roku wyjechał z niej do Włoch, do Hellas Werona, gdzie grał w drużynach młodzieżowych. Ostatni sezon spędził jednak w Grecji i to w dwóch klubach. Najpierw Kallithea GS, a następnie DS Diagoras Rodou.