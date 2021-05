Karol Domagalski: Przyzwyczaiłem się do życia z bólem

Zna pan ten podjazd?

Kojarzę go, choć bardzo dobrze go nie znam. Na pewno tam jechałem. Nie było czasu pojechać w tym roku, wolałem objeździć Przehybę.

Zeszły rok był poświęcony przez pana na powrót do kolarstwa. A ten sezon jest na pewno lepszy.

Na pewno jest dużo lepszy, wróciłem do pewnej normalności. Nie mam jeszcze szczytowej formy, ale myślę, że ona pojawi się wkrótce. A gdy się pojawi, to myślę, że może uda się podnieść ręce do góry na mecie. W tym roku jestem zadowolony z wyścigu na Ukrainie, choć nie był on z kalendarza UCI, tylko amatorski. Skończyłem go na drugim miejscu w "generalce", była „czasówka” i etap górski. Podbudował mnie psychicznie, widziałem, że jest OK.