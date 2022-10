Kęty w najnowszej produkcji Netflixa. Czy miasto z powiatu oświęcimskiego pojawiło się w serialu "Wielka Woda"? Wyjaśniamy Paweł Mocny

W najnowszym serialu Netflixa "Wielka Woda" akcja rozgrywa się we Wrocławiu oraz we wsi Kęty. W rzeczywistości miejscowości o takiej nazwie nie ma w pobliżu stolicy województwa dolnośląskiego. Jest za to obok Oświęcimia. W produkcji nie pojawiły się jednak Kęty z powiatu oświęcimskiego. Wieś pokazana w filmie jest bowiem fikcyjna. Akcja, która się w niej dzieje, opowiada historię oddalonych o zaledwie kilka kilometrów od Wrocławia Łanów.