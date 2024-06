Kibice grzmią, oberwał prezes. Sandecja rozgrywa sparingi. Jest wiele niewiadomych

- Jesteśmy profesjonalistami, mamy kontrakty do końca czerwca. Treningi zaczęliśmy zgodnie z planem, robimy swoje. A czy zostanę w Sandecji? Nikt nic nie wie – przekazał nam opiekun nowosądeczan, gdy zapytaliśmy co z jego kończącą się umową.

Następnie sympatycy Sandecji komentują spadek drużyny trenera Roberta Kasperczyka do 3. ligi. 12 czerwca Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła odwołania Raduni Stężyca, Olimpii Elbląg oraz Skry Częstochowa i przyznała wszystkim tym klubom licencje na występy w 2. lidze. Tym samym Sandecja, która takową licencję miała wcześniej, mogła obejść się smakiem i nie skorzystała na problemach innych klubów, a tym samym pożegnała się z drugą ligą i szczeblem centralnym.

„Licencyjne czary mary się nie udały, i po 30 latach znowu jesteśmy na CZWARTYM POZIOMIE rozgrywkowym. Brawo k.... Na dokładkę planowana jest likwidacja drugiej drużyny, i czystki wśród trenerów juniorów i Akademii (polecą zapewne Ci trenerzy, którzy mieli czelność krytykować obecne władze miasta i ich klakierów z rady)” – czytamy w kibicowskim oświadczeniu.

Fani Sandecji uderzają też w obecne władze Nowego Sącza nie dowierzając, że klub trafi w prywatne ręce (we wtorek odbyła się sesja Rady Miasta dotycząca przejęcia Sandecji). Kibice mają też zastrzeżenia co do zaskakującego zwolnienia wieloletniego kitmana Sandecji Pawła Bielaka. Oberwało się prezesowi klubu Tomaszowi Bałdysowi, który od pewnego czasu milczy.