Karolina i Filip potrafią! Pokaźna nagroda finansowa. Mamy najlepszych blogerów i vlogerów w Polsce

Ich dwa wyjątkowe filmy zdecydowanie przypadły do gustu internautom. Pierwszy pt. „Kim są Zagórzanie?” traktuje o folklorze, atrakcjach, tradycjach i strojach Beskidu Wyspowego oraz Gorców. Drugi „15 atrakcji woj. małopolskiego” jak sama nazwa wskazuje prezentuje wyjątkowe, ale i nieoczywiste miejsca naszego regionu – od szlaków Beskidu Wyspowego (wieże widokowe na Kamionnej czy Skiełku), po folwark Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej do ośrodka edukacyjnego Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej.

Drudzy byli Angelika i Mateusz Grzegorzek, reprezentanci województwa lubelskiego znani jako „My na szlaku”, a podium uzupełnili Agnieszka i Mariusz Majewscy, prowadzący kanał „AHOJ! Przygodo” - w konkursie promowali województwo lubuskie. Wyróżnienie powędrowało do ambasadorów woj. warmińsko-mazurskiego, Doroty i Jarosława Kowalskich, autorów kanału „Szalone Walizki”. Nagrodę dodatkową w kategorii blog otrzymali reprezentanci woj. śląskiego Ewa i Rafał Zbrzeżni – autorzy vloga „Aktywni w Podróży”, a nagrodę dodatkową w kategorii TikTok otrzymali Ela i Łukasz Tobiasz z vloga „Endless Travel”.

- Serdecznie gratuluję laureatom, uczestnikom i współorganizatorom VII. Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów. Wszyscy wykonaliście wspaniałą pracę, która przyczynia się do promocji naszego kraju dzięki zaprezentowaniu pięknych, interesujących, a często zupełnie nieznanych jego zakątków – mówił przed zebranymi Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Czym są Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów i Blogerów? To coroczne przedsięwzięcie organizowane przez Polską Organizację Turystyczną, która skupia kreatywnych vlogerów i blogerów. Głównym celem imprezy jest promowanie krajowej turystyki oraz idei zrównoważonego transportu poprzez zaangażowanie influencerów zajmujących się tymi zagadnieniami. Uczestnicy rywalizują ze sobą publikując teksty, filmy i zdjęcia dotyczące 16 polskich województw. Inspirują dzięki temu Polaków do aktywnego spędzania czasu i poznawania ciekawych miejsc swojego kraju, promują zdrowy tryb życia, angażują swoich odbiorców do ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.