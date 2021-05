Kibol Cracovii zaatakował wiślaka za przyśpiewki, ma wyrok przed krakowskim sądem

Pokrzywdzony na widok uzbrojonego napastnika od razu rzucił się do ucieczki, ale Patryk B. go dogonił i zadał dwa uderzenia nożem w plecy, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Wcześniej ukrył nóż w studzience kanalizacyjnej.

Do zdarzenia doszło w listopadzie 2019 r., gdy pokrzywdzony Patryk S. przyszedł do koleżanki na os. Albertyńskie. Wieczorową porą siedzieli na ławce, pili alkohol, a chłopak zaczął na cały głos ubliżać kibicom Cracovii, a potem śpiewał hymn pseudokibiców Wisły Kraków.

Ranny wsiadł do tramwaju i dotarł do Ronda Mogilskiego i tu spotkał się z matką. Potem karetka zabrała go do szpitala, gdzie przeszedł operację. Obrażenia jakich doznał były powyżej 7 dni i prokurator przyjął, że doszło do próby zabójstwa.

Patryk B. przyznał się do udziału w zdarzeniu i zadania dwóch uderzeń nożem. Później zaczął zmieniać wersję zdarzeń i twierdził, że jedynie machał niebezpiecznym narzędziem i chciał nastraszyć „śpiewaka”. Zaprzeczał, by chciał zabić chłopaka. Tę wersję powtórzył na rozprawie.

Patryk B. po zajściu został ujęty u swojej dziewczyny. Był już kilka razy zatrzymywany za posiadanie narkotyków. Gimnazjum ukończył w Zakładzie Poprawczym, ale do tej pory nie był karany. Biegi stwierdzili, że był poczytalny, choć ma tendencję do drażliwości i impulsywnych reakcji.