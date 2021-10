Kickboxing, Gala SouthBattle. Rafał Dudek z porażką. Szczery wpis fightera: sam jestem w szoku

Polak wrócił do ringu po czerwcowej wygranej nad Mohammadem El-Mirem (przez jednogłośną decyzję sędziów) i w pierwszej rundzie posłał swojego przeciwnika na deski. Niestety już w drugiej rundzie pojedynku zaplanowanego na trzy, Dudek zaczął słabnąć. Jak zauważył jeden z komentatorów sądeczanin prezentował się „nieco ospale”, w skrócie nie wyglądało to najlepiej. Nie minęło wiele czasu jak zawodnik osunął się na liny i nie był w stanie kontynuować walki. Francuz wygrał przez TKO, ale wielu kibiców najbardziej interesował stan zdrowia naszego reprezentanta.

W sobotę przed południem Rafał Dudek opublikował na Facebooku szczery wpis. Poniżej jego treść:

„Witam wszystkich! Sam jestem w szoku! U mnie ok. Nie martwcie się! Chyba nigdy wcześniej nie miałem tylu zapytań po walce, dziękuję - bardzo mi miło. Już w pierwszej rundzie zaczęło mi się kręcić w głowie i dziać się coś dziwnego. Ale mimo to, zdołałem usadzić rywala na deski ciosem na wątrobę . "Miałem" go i w normalnej dyspozycji nie wypuściłbym z rąk takiej okazji. Ale było coraz gorzej, z sekundy na sekundę traciłem energię. Chciałem całymi siłami dotrwać do końca walki, zwłaszcza że nie czułem ciosów rywala. Nie mogłem stać na na nogach, a co dopiero wyprowadzić ciosów.