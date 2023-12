Kilka pomysłów na świąteczny obiad. Zobacz, co można przygotować na Boże Narodzenie, by było smacznie i zdrowo [PRZEPISY]

Święta Bożego Narodzenia mają swój charakterystyczny smak i zapach, którego nie sposób pomylić. W niezwykłych aromatach cytrusów czy wybranych przypraw zaczarowane są najpiękniejsze gwiazdkowe wspomnienia. Dlatego podczas rodzinnych spotkań w świątecznym menu bez wątpienia powinny królować potrawy łączące typowe dla tego okresu składniki. Świąteczna rolada z bakaliami, polędwiczka wieprzowa z grzybami i śliwkami, pyszna pieczona kaczka w pomarańczach z batatami czy też pieczona dorada z nutą rozmarynu i pomarańczy sprawdzą się idealnie podczas uroczystego, bożonarodzeniowego obiadu. W końcu magia przy stole zaczyna się od jedzenia.

Przygotowanie doskonałych, świątecznych potraw nie musi być skomplikowane ani czasochłonne. Aby zachwycić najbliższych i oczarować ich kubki smakowe najważniejsze są dwa składniki – serce oraz odpowiednie dodatki, które pozwolą wznieść się na kulinarne wyżyny. Właściwie dobrana kompozycja ziół oraz przypraw podkreśli niezwykły aromat i smak wszystkich składników. Polecamy:

Świąteczna rolada z bakaliami.

Świąteczna rolada z bakaliami [PRZEPIS]

Składniki: 1 kg schabu

100 g suszonych śliwek

100 g suszonych moreli

100 g orzechów włoskich

pół kostki miękkiego masła

3 łyżki bułki tartej

2 łyżeczki miodu wielokwiatowego Podravka

50 ml oliwy

3 łyżeczki przyprawy Vegeta Natur do mięs Sposób przygotowania:

Śliwki i morele posiekać na mniejsze kawałki, a następnie wymieszać z pokruszonymi orzechami. Dodać masło, bułkę tartą i wymieszać. Schab naciąć wzdłuż, pośrodku długiego boku na wysokości 1/3, zachowując ok. 2 cm nierozciętego marginesu, rozłożyć jak książkę i naciąć w drugą stronę. Mięso rozbić tłuczkiem. W miseczce wymieszać oliwę, przyprawę Vegeta Natur do mięs i miód. Powstałą marynatą posmarować schab i odstawić go do lodówki na minimum 1 godzinę. Po tym czasie na mięso nałożyć bakaliowy farsz i równomiernie rozprowadzić. Zwinąć jak roladę wzdłuż dłuższego boku. Zawinąć ciasno folią aluminiową i przełożyć do brytfanki. Piec około 1 godziny w temperaturze 180 stopni. Polędwiczka wieprzowa z grzybami i śliwkami.

Polędwiczka wieprzowa z grzybami i śliwkami [PRZEPIS]

Składniki: polędwiczka wieprzowa

małe ziemniaki

Vegeta Natur do duszonego mięsa i pieczeni

Vegeta Natur do ziemniaków z ziołami

masło

tymianek

rosół wołowy Vegeta Natur

surowy boczek

suszone grzyby

korniszony

suszone śliwki

olej

Sposób przygotowania:

Grzyby zalać wodą i namoczyć. W międzyczasie boczek pokroić w kostkę. Korniszony, suszone śliwki i namoczone grzyby pokroić w plasterki. W gorącej wodzie rozpuścić kostkę rosołu wołowego Vegeta Natur. Ziemniaki przełożyć do brytfanki i doprawić przyprawą Vegeta Natur do ziemniaków z ziołami, następnie piec 30 minut w temperaturze 180 stopni. Polędwiczkę pokroić w plastry i doprawić przyprawą Vegeta Natur do duszonego mięsa i pieczeni. Na suchej patelni krótko podsmażyć pokrojony wcześniej boczek, dodać masło, a po jego rozpuszczeniu grzyby, śliwki i korniszony. Wymieszać. Dolać przygotowany bulion wołowy Vegeta Natur, gotować. Na patelni rozgrzać olej i obsmażyć mięso z dwóch stron. Polędwiczki przełożyć do sosu, dusić 10-15 minut. Udekorować gałązkami tymianku, serwować z pieczonymi ziemniakami. Pieczona kaczka w pomarańczach z batatami.

Pieczona kaczka w pomarańczach z batatami [PRZEPIS]

Składniki: 2 piersi z kaczki

Vegeta Natur do pieczonej kaczki

2 jabłka

łyżka masła

1 pomarańcza

garść rodzynek

miód wielokwiatowy Podravka

2 bataty

Vegeta Natur do pieczonych warzyw

Sposób przygotowania:

Piersi kaczki naciąć od strony skóry w kratkę do głębokości mięsa. Pierś obrócić i doprawić przyprawą Vegeta Natur do pieczonej kaczki. Obsmażyć na suchej patelni z obu stron. Jabłka pokroić w ósemki, pomarańcze w kostkę. Na tłuszczu powstałym z wytopienia kaczki podsmażyć kawałki jabłka i pomarańczy. Dodać rodzynki, masło i miód. Piersi kaczki ułożyć w brytfance, dodać owoce z patelni. Na tę samą patelnię dodać pokrojone w łódeczki bataty i posypać przyprawą Vegeta Natur do pieczonych warzyw, podsmażyć. Bataty dodać do brytfanki do pozostałych składników. Piec w 180 stopniach 6-8 minut. Pieczona dorada z nutą rozmarynu i pomarańczy.

Pieczona dorada z nutą rozmarynu i pomarańczy [PRZEPIS]

Składniki: Patroszona dorada

Vegeta Natur do ryb i owoców morza

Cytryna

Rozmaryn

Pomarańcza

Oliwa z oliwek

Sposób przygotowania:

Środek ryby skropić delikatnie sokiem z cytryny, a następnie włożyć gałązkę rozmarynu. Z wierzchu oprószyć przyprawą Vegeta Natur do ryb i owoców morza. Odstawić na 15 minut. Po tym czasie rybę ułożyć na folii aluminiowej, skropić oliwą, a na wierzchu ułożyć 2-3 plastry pomarańczy. Zawinąć szczelnie, umieścić na brytfance i piec 15-20 minut w temperaturze 180 stopni. Serwować z cząstkami pieczonej pomarańczy lub cytryny oraz sałatą.

