Kino dla seniorów. Widzowie zobaczą film „Ludzki głos” Pedro Almodóvara

Zdaniem krytyków jest esencją almodovarowskiego świata i skoncentrowaną dawka wszystkiego, za co kochają go widzowie. "Ludzki głos" to film nakręcony w czasie pandemii, średniometrażowy, luźno inspirowany sztuką Jeana Cocteau. To także pierwszy zrealizowany po angielsku tytuł w dorobku hiszpańskiego reżysera i na razie jedyny, w którym główną rolę gra Tilda Swinton, laureatka Oscara i jedna z najważniejszych współczesnych aktorek.

Pochodząca z Londynu artystka znana z ról w filmach Dereka Jarmana czy Wesa Andersona wciela się w kobietę prowadzącą swoją ostatnią telefoniczną rozmowę z mężczyzną, który od niej odszedł. Zakochana, poniżona, zdesperowana porusza się w towarzystwie spakowanych walizek kochanka i jego osieroconego psa. Miota się od wściekłości do smutku, sięga po pigułki, chwyta za siekierę, zmienia kostiumy i maski. Bada, czy ta historia skończy się happy endem czy tragedią. Niepodrabialny styl twórcy oscarowego "Porozmawiaj z nią" wydaje się być skrojony na miarę gwiazdy Jarmuscha czy Guadagnino, jak obłędna czerwona suknia Balenciagi, w której blada Tilda Swinton przemierza plan filmu Almodóvara.