"Klimt & Schiele. Eros i Psyche"- spotkanie z arcydziełami światowego malarstwa 9 czerwca w Kinie Pod Baranami

A dopiero co odbyła się jego pierwsza wystawa – celebracja nowej idei malarskiej, która przedstawia niepokój i pragnienia ludzkości – 19 obrazów olejnych i 29 rysunków, wcześniej uważanych za pornograficzne. Kilka miesięcy wcześniej zmarł jego nauczyciel i przyjaciel, malarz – symbolista Gustav Klimt. Od przełomu wieków zasadniczo zmienił on pojęcie sztuki i stworzył nowy prąd artystyczny: secesję.

Gdy zamiera ryk armat I Wojny Światowej, w Wiedniu, w sercu Europy Środkowej, kończy się złoty wiek. Imperium austro-węgierskie zaczyna się rozpadać. W nocy z 31 na 31 października 1918 roku umiera Egon Schiele. To jeden z 20 milionów zgonów spowodowanych przez zabójczą grypę „hiszpankę”. Umiera patrząc na niewidzialne zło twarzą w twarz, w jedyny możliwy sposób: malując swój autoportret. Ma zaledwie 28 lat, trzy dni wcześniej zmarła jego żona w ciąży.

Film prezentowany jest w Kinie Pod Baranami niemal w dniu urodzin Egona Shiele, który przyszedł na świat 12 czerwca 1890 roku. Przewodnikiem po twórczości tytułowych bohaterów - oraz po wiedeńskich muzeach, w których znajdują się ich dzieła - jest włoski aktor Lorenzo Richelmy, znany z filmu "Dziewczyna we mgle" oraz serialu "Marco Polo".

Film dokumentalny "Klimt i Schiele. Eros i Psyche", opowiada o tym niezwykłym momencie dla sztuki, literatury i muzyki, w którym krążą nowe idee, Freud odkrywa popędy psychiki, a kobiety zaczynają walkę o uzyskanie niezależności. Przede wszystkim jednak przybliża twórczość Gustava Klimta i Egona Schiele. Opowiada także o wiedeńskiej bohemie XIX wieku, narodzinach nowej sztuki, filozofii i odmiennego spojrzenia na kulturę. To poruszająca opowieść o mistrzu i uczniu, którzy swoimi działaniami napędzali rozwój europejskiej awangardy i szokowali elity Wiednia.

"Sztuka na ekranie" to filmowe spotkania z arcydziełami światowego malarstwa i rzeźby. Wyjątkowe filmy dokumentalne można oglądać w majowe i czerwcowe niedziele w Kinie Pod Baranami. W programie są filmy o wybitnych artystach tworzących w różnych epokach oraz podróże po wielkich galeriach sztuki. Do końca czerwca Kino Pod Baranami wyświetli łącznie sześć filmów dokumentalnych o sztuce. Bilety z seansów upoważniają do zniżki w dwóch kawiarniach w Pałacu pod Baranami: Dzikie Wino Wine Bar oraz Piwnica pod Baranami.