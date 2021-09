Kobiety kompozytorki będą miały swój festiwal. Pierwsza edycja od 4 października OPRAC.: Anna Piątkowska

Muzyka pisana przez kobiety oraz muzyka inspirowana kompozytorkami zabrzmi podczas festiwalu "Kobiety w Muzyce" brak

Rusza pierwszy międzynarodowy festiwal "Kobiety w Muzyce/Women in Music” promujący twórczość kompozytorek. Obok polskich twórczyń pojawią się również kompozytorki z kraju współpracującego, w pierwszej edycji będzie to Wielka Brytania. „Rdzeń́ festiwalu to muzyka pisana przez kobiety oraz muzyka inspirowana kompozytorkami” – zapowiadają organizatorzy. Festiwalowych kompozycji będzie można posłuchać w dniach 4 i 5 oraz 11 i 12 października na kanale YouTube Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów.