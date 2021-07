Kobylanka. Archeolodzy będą szukali historycznej osady. Prace w terenie mają zacząć się w połowie sierpnia, jest wiele pytań

Ekipa, która zacznie pracę w Kobylance, jest doskonale obeznana z powiatem gorlickim. Właściwie tyle, co skończyli prace badawcze w Bieczu, pandemia odrobinę zelżała, czas więc działać. Co skłania ich do pracy akurat w Kobylance? Frapujące dane pozyskane z lotniczego scanningu lotniczego dają pod rozwagę fakt, iż w Kobylance istniało niegdyś grodzisko.

W pierwszej kolejności bez ingerencji

Naukowcy, którzy przyjechali do naszego powiatu, zastosowali w swojej pracy metody nieinwazyjne.

- W bardzo dużym uproszczeniu polegają one na poszukiwaniu reliktów skrytych w ziemi za pomocą różnego rodzaju fal i impulsów, bez konieczności rozkopywania obiektu - wyjaśnia nam Paweł Kocańda, archeolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który brał udział w badaniach.

Bardzo powierzchowna interpretacja pozyskanych w ten sposób danych mówi o obiekcie o średnicy około 50 metrów otoczonym wałem ziemnym albo ziemno-drewnianym, z widoczną bramą wjazdową, niedaleko rzeki Ropy. Wewnątrz zaś coś podobnego do zabudowań. Powierzchnia całości szacowana jest na kilkanaście arów.