Kolejne osłabienie PO. Z partii odchodzi wieloletni radny Krakowa Wojciech Krzysztonek

W piątek decyzją władz krajowych z Platformy Obywatelskiej wyrzuceni zostali Paweł Zalewski i krakowski poseł Ireneusz Raś. W poniedziałek zapowiedzieli, że od decyzji się odwołają, dementując jednocześnie "plotki" o przejściu do innych formacji politycznych. Chwilę wcześniej decyzję o opuszczeniu partii podjęła europosłanka Róża Thun. Thun i Raś to ważne postacie na krakowskiej i małopolskie scenie politycznej. Czy to oznacza rozpad lokalnych struktur, czy "wiosenne porządki", jak mówią niektórzy działacze PO?

- Od wielu miesięcy z niepokojem obserwuję to, co dzieje się w PO. Mam wrażenie, że Platforma nie płynie w żadnym konkretnym kierunku, ale dryfuje bez celu. Nie ma strategii, nie kreuje żadnej polityki, potrafi jedynie reagować. Symbolem tego bezwładu była kompromitująca postawa przy pracach nad Funduszem Odbudowy. A wyrzucenie posłów Rasia i alewskiego tylko dlatego, że mieli odwagę otwarcie domagać się dyskusji nad sytuacją w partii, jest najlepszym dowodem najgłębszego w historii PO kryzysu przywództwa, ale też tego, że PO – zamiast sprawami wyborców – woli zajmować się sobą. Ta ostatnia decyzja spowodowała, że coś we mnie pękło. Długo myślałem nad sensem swojego dalszego działania w PO. Uświadomiłem sobie, że nie jest to już ta sama partia, do której wstępowałem 16 lat temu - informuje Krzysztonek w swoim oświadczeniu.