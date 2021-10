Kolejne przypadki koronawirusa w Wiśle Kraków!

Wisła miała problemy z chorobami zawodników już przed meczem ze Śląskiem Wrocław, sromotnie przegranym 0:5. Koronawirusa miał Patryk Plewka, a kilku innych zawodników było mocno przeziębionych. Drużyna mocno odstawała fizycznie od przeciwnika, co m.in. przyczyniło się do tak wysokiej porażki. W klubie widzieli, co się dzieje, stąd kilka dni wolnych, żeby odseparować zawodników od siebie i żeby wirus się nie roznosił. Niestety, niewiele to pomogło, bo w drużynie są kolejne przypadki koronawirusa.