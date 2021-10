Koniec modernizacji linii kolejowej Oświęcim - Trzebinia później niż był plan. Poślizg także na odcinku z Oświęcimia do Czechowic [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Na szybszą podróż z Oświęcimia do Krakowa trzeba jeszcze zaczekać

Przed rozpoczęciem tej inwestycji z Oświęcimia do Krakowa ze względu na fatalny stan linii jechało się prawie 2 godziny. Zgodnie z zapowiedziami PKP Polskie Linie Kolejowe po modernizacji pociągi będą jeździć znacznie szybciej – pasażerskie nawet 120 km/godz., co pozwoli skrócić czas przejazdu do stolicy Małopolski do ok. godziny.

- To powinno skłonić ludzi, żeby do Krakowa jeździli pociągami, a nie prywatnymi samochodami czy zatłoczonymi busami

– uważa Dawid Wójcik, student z Oświęcimia.

Na razie podobnie jak wielu innych pasażerów niecierpliwie czeka na finał inwestycji, tym bardziej, że w związku z prowadzonymi robotami na odcinku z Oświęcimia do Trzebini wciąż trzeba korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. - To kolejny raz, kiedy przedłużają roboty - denerwuje się Justyna Mosur, która mieszka koło Krzeszowic a do pracy jeździ do Chełmka. Od kilku lat samochodem. - O wiele taniej miałabym jechać pociągiem, ale to jak loteria. Raczej się nie trafia.