Koronawirus. Dane z wtorku, 2 listopada. Mamy ponad 4,5 tys. nowych zakażeń, rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach Bartosz Dybała

Resort zdrowia zaraportował 2 listopada o 4514 nowych przypadkach koronawirusa w całym kraju - to o ponad 1,7 tys. mniej niż we wtorek przed tygodniem, ale to nie powód do odwoływania czwartej fali, lecz efekt długiego weekendu i Wszystkich Świętych. Przez poprzednią dobę przeprowadzono niewiele ponad 27 tys. testów (tydzień temu ponad dwa razy więcej). Ponadto zmarło dziewięć osób - osiem z powodu COVID-19, w jednym przypadku przyczyną śmierci były choroby współistniejące. Jednocześnie rośnie liczba zajętych łóżek covidowych w szpitalach: tydzień temu w lecznicach przebywało 5416 pacjentów z Covid-19, aktualnie jest ich o ponad 2 tys. więcej.