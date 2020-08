Koronawirus nie słabnie. W Małopolsce znów ponad 100 zakażeń. Kolejne osoby z regionu przegrały walkę z wirusem

Najwięcej zakażonych bo aż 31 osób pochodzi z powiatu nowotarskiego. Duży wzrost odnotowano także w Krakowie, gdzie zachorowało 30 osób. Pozostali zarażeni to 16 osób z powiatu limanowskiego, po 9 osób Nowego Sącza i powiatów myślenickiego i nowosądeckiego, 8 osób z powiatu wadowickiego, 5 osób z powiatu oświęcimskiego, po 4 osoby z powiatu brzeskiego i krakowskiego, po 3 osoby z powiatu gorlickiego i olkuskiego, po 2 osoby z powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i tatrzańskiego oraz po jednej osobie z powiatu chrzanowskiego, miechowskiego i proszowickiego.

W ciągu ostatniej doby badania laboratoryjne potwierdziły SRAS-CoV-2 u 140 mieszkańców Małopolski. Chorzy to 79 kobiet i 61 mężczyzn, w wieku od 3 miesięcy do 94 lat.

W piętek resort zdrowia przekazał również informację, że na COVID-19 w Polsce zmarło do tej pory 2018 osób. Wczoraj odnotowano 9 nowych zgonów z czego cztery z nich dotyczyło mieszkańców Małopolski. Zmarli to 86-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, 85-letni mieszkaniec Nowego Sącza, 73-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego oraz 72-letni mieszkaniec Nowego Sącza. Wszyscy przebywali w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz mieli choroby współistniejące. Z powodu COVID-19 w województwie do tej pory zmarło 126 osób.

Krakowski sanepid w piątek poinformował także o kolejnych 97 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 47 kobiet i 50 mężczyzn, w wieku od 2 do 88 lat. W sumie w Małopolsce 3062 wygrało walkę z wirusem.