Koszykówka. Zawodnicy Korony Kraków wywalczyli mistrzostwo Polski 3x3, wiślaczki zdobyły srebrny medal

Młodzi krakowianie, występujący pod szyldem Korona basketball.pl, w turnieju kategorii U-17 dotarli do finału, w którym pokonali Trefl Sopot 16:11. Tym samym zdobyli pierwszy, historyczny tytuł mistrzów Polski w tej odmianie koszykówki. W drużynie prowadzonej przez Bartłomieja Usydusa grali: Jakub Zydroń, Bartosz Kapustka, Dawid Biegoń i Dominik Korbiel. Zawodnicy na co dzień trenują z II-ligową seniorską drużyną KS AGH Kraków.

- Jestem dumny z chłopaków, bo zostawili kawał serca i zdrowia na boisku - mówi zaznaczył trener Usydus - Po porażce w pierwszym meczu szybko i pozytywnie dostosowali się do specyfiki koszykówki 3x3. Było im tym łatwiej, że od czerwca solidnie pracują z trenerami KS AGH Kraków Wojciechem Bychawskim, Piotrem Bielem i Tomaszem Orlickim, szykując się do seniorskiego sezonu. To w główniej mierze oni i sami chłopcy zapracowali na ten sukces. Nieodzowne było też wsparcie na miejscu trenera Andrzej Dudka.