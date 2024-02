"Krakoska ławka dialogu" nowym rekwizytem w kampanii Aleksandra Miszalskiego. Kandydat PO na prezydenta chce też konta obywatelskiego

Zaproponował więc utworzenie konta obywatelskiego, gdzie mieszkaniec będzie miał dostęp do ePUAPu i możliwość glosowania w budżetach obywatelskich, zabierania głosu w konsultacjach społecznych czy referendach lokalnych.

Minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka poparł kandydaturę Aleksandra Miszalskiego na prezydenta miasta. Odniósł się także do poglądu, że środki z KPO to pożyczka, którą będziemy spłacać przez kolejne lata.

- Fundusze z KPO to są bezpośrednie środki. Tylko część z nich jest w formie pożyczek, a duża część to dotacje. Ta część w formie pożyczek jest rozłożona na bardzo długie terminy i to są pożyczki brane przez całą wspólnotę europejską. To co zostało odblokowane w piątek, to gigantyczne środki mogące posłużyć modernizacji Polski - tłumaczył Szłapka.