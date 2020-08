Kraków. "Agi Bagi" - bajkowy koncert plenerowy z muzyką Łukasza Targosza przed Centrum Kongresowym ICE

"Agi Bagi" to serial animowany prezentowany na platformie Netfliks, który śledzą tysiące dzieci na całym świecie. Opowiada on o przygodach Bodzia i Zibiego – mieszkańców planety Agi Bagi, którzy wspólnie dbają o jej ład i harmonię. Każdy odcinek to osobna opowieść o naturalnych zależnościach w środowisku zaludnionym przez mieszkańców planety, czyli Agingów i Bagingów.

W ramach koncertu będziemy mieć przyjemność posłuchać wszystkich utworów z polskiej wersji językowej bajki, które zaśpiewają i zagrają: Magda Mitoń (wokal), Kasia Tarkowska (wokal), Michał Ostrowski (wokal), Jacek Tarkowski (klawisze, syntezator), Paweł Kluba (bas), Jakub Grzesło (perkusja). Twórcą oprawy muzycznej do "Agi Bagi" jest krakowski kompozytor Lukasz Targosz.