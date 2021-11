Kraków. Akcja mieszkańców przeciwko wycince drzew na terenie przylegającym do byłego obozu KL Plaszow. Interweniowała policja

- My nie jesteśmy przeciwni powstaniu muzeum. Nie. Zawsze podkreślamy, że godne upamiętnienie jest ważne. Natomiast trzeba znaleźć na to inną formę niż niszczenie przyrody. Kilkaset metrów od miejsca, gdzie ma powstać budynek, znajduje się dawna prochownia z czasów I wojny światowej, która należy do Skarbu Państwa. Ona powierzchniowo jest podobna do tego budynku, który ma powstać. Problem wynika z tego, że miasto nie chce iść na żaden kompromis - mówi Maciej Fijak z "Akcji ratunkowej dla Krakowa".