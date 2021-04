Kraków. Aktywiści podejrzani o zamiar pomazania muru Wawelu twierdzą, że w sprayu mieli zmywalną kredę. Prokuratura bada zawartość puszek

Czterech mężczyzn i jedna kobieta

Przypomnijmy, 22 kwietnia tego roku wczesnym rankiem, policjanci patrolujący rejon Wawelu zauważyli, że grupa osób przygotowuje się do pomazania sprayem muru okalającym zamek. Funkcjonariusze podjęli interwencję zatrzymując 4 mężczyzn i 1 kobietę, w wieku od 24 do 31 lat. Zatrzymani, którymi okazali się aktywiści klimatyczni, posiadali przy sobie szablon graficzny oraz farby w sprayu.

- W tej sprawie m.in. przesłuchano świadków i przeszukano mieszkania zatrzymanych osób. W mieszkaniu jednej z nich ujawniono amunicję do broni palnej, na którą jej posiadacz nie miał zezwolenia - mówi Sebastian Gleń, rzeczni małopolskiej policji.

Aktywistom grozi do 8 lat więzienia

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód. 23 kwietnia, prokurator przedstawił zatrzymanym zarzut usiłowania zniszczenia zabytku, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, mężczyzna u którego znaleziono amunicję do broni palnej, odpowie za jej nielegalne posiadanie, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Do czasu finału sądowego tej sprawy, wobec tego podejrzanego prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.