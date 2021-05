Kraków. Będą niższe opłaty za ogródki gastronomiczne Piotr Rąpalski

W maju na terenie miasta obowiązywać będzie zmieniona opłata za korzystanie z terenów gminnych pod ogródki gastronomiczne. W przypadku zajęcia pasa drogowego ulegnie ona obniżeniu do 45 proc. obowiązującej stawki. Będzie też można powiększyć ogródek, by więcej zarobić, ale nie może to utrudniać ruch i przejścia.