Kraków. Chcą poprawić jakość wody w Zalewie Nowohuckim zamykając dopływ kanału Młynówka. Na to musi się zgodzić ArcelorMittal

Teraz naniesione na mapę dopływy do Młynówki zostaną przekazane przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa do Polskich Wód, gdzie zostanie sprawdzony stan prawny dopływów.

- Udokumentowano kilkanaście dopływów, czyli rur, przez które woda m.in. z terenu gospodarstw domowych spływa do kanału. Nie stwierdzono tam jednak żadnych zanieczyszczeń, które mogłyby się dostawać do wody z rur z rejonie zalewu i dalej w górę wzdłuż kanału - mówi Marcin Permus.

Radny dodaje jednak, że woda wpływająca tymi rurami do kanały najprawdopodobniej nie zanieczyszcza go.

– Pobór z zalewu odbywa się jednak maksymalnie dwa razy w roku – przeważnie podczas czyszczenia kanału Młynówka. ArcelorMittal Poland pobiera wodę z Młynówki, ale niczego do niej nie zrzuca – ani zbędnej wody, ani żadnych ścieków. Woda pobrana do celów przemysłowych jest potem używana w obiegu zamkniętym - zużyta woda jest oczyszczana w wewnętrznych oczyszczalniach i wraca do instalacji. Ponadto woda z Młynówki oraz zalewu jest raz w miesiącu badana pod kątem przydatności do procesów technologicznych huty - wyjaśnia Marzena Rogozik.

Szczupaki i fontanny

Woda w Zalewie Nowohuckim od lat jest zanieczyszczona. Dyskusja o oczyszczeniu akwenu wróciła, kiedy zrewitalizowano teren wokół zbiornika i stał się on jedną z głównych weekendowych atrakcji Nowej Huty.

Rok temu Zarząd Zieleni Miejskiej zadecydował o wpuszczeniu do zbiornika wodnego tysięcy młodych szczupaków, które miały zmniejszyć populację ryb karpiowatych w zalewie. Jeśli to się uda, to w wodzie będzie więcej tzw. zooplanktonu, czyli organizmów żywiących się glonami - bo to one w dużej mierze odpowiadają za dzisiejsze zanieczyszczenie zalewu. Kolejnym elementem oczyszczającym wodę są fontanny napowietrzające, które od kilku dni działają na akwenie.