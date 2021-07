Kraków. Coraz bliżej otwarcia nowego basenu przy ul. Eisenberga. Miasto podpisało umowę z operatorem obiektu [ZDJĘCIA]

- Obiekt został przejęty przez operatora. Trwają przygotowania do uruchomienia basenu, prowadzone są szkolenia personelu. Planujemy, by basen został udostępniony mieszkańcom w drugiej połowie sierpnia. Trwają też ustalenia dotyczące cennika - informuje Marek Mroczek, menedżer basenu przy ul. Eisenberga.

Przypominamy, że 17 czerwca 2021 w siedzibie ZIS odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Eisenberga 4 i prowadzenie zlokalizowanego tam basenu, strefy wellness i siłowni oraz realizację drugiego etapu inwestycji obejmującego budowę basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i prowadzenie działalności po zakończeniu realizacji.

Wadium we właściwym terminie wpłaciła 1 osoba - Agata Stelnik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Agata Stelnik. Deliver Services”, która została dopuszczona do przetargu i wzięła udział w licytacji. Stawka czynszu miesięcznego osiągnięta w przetargu to 25 250 zł plus podatek VAT według obowiązującej stawki.