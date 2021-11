Kraków. Czyżyny znowu płotem podzielone. Radni dzielnicy zgłaszają sprawę do nadzoru budowlanego

Od kilku lat Czyżyny są wielkim placem budowy. Powstają kolejne bloki, pod które trzeba wycinać drzewa. Jednocześnie pojawiają się problemy, których kiedyś nie było, jak chociażby ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego czy wydeptywaniem trawników przez osoby chodzące na skróty między starymi a nowymi osiedlami. Efekt jest taki, że długoletni mieszkańcy osiedli Dywizjonu 303 oraz 2 Pułku Lotniczego odgradzają się od powstających w ich sąsiedztwie budynków. Szerokim echem odbiła się w mediach m.in. sprawa ogrodzenia, postawionego przez spółdzielnię w Czyżynach, które oddzieliło od siebie dwa osiedla: Dywizjonu 303 oraz Orlińskiego. Dla części mieszkańców wybudowanie płotu oznaczało wydłużenie się drogi do przystanku czy szkoły. Do Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony nawet projekt, by nad problematyczną siatką wybudować... kładkę. Został jednak odrzucony.